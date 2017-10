Konstrukce stanu, pod nímž se schovávali lovci mamutů, sestává ze šesti dřevěných tyčí dlouhých tři metry.

„Je to absolutní rarita, co se týče zachování těchto tyčí. Hlavně v takovém rozsahu,“ řekl televizi Joj archeolog Ondrej Žaár. „Nepamatuji v rámci Evropy, možná ani na světě, že by se něco podobného našlo. Nyní máme potvrzeno, že na stavbu konstrukce používali dřevo,“ dodal archeolog.

Konstrukce ležela asi dva a půl metru pod povrchem. Kromě ní tam archeologové našli kosti a nástroje, pomocí kterých naši předkové lovili zvířata. „Předpokládáme, že nelovili dospělé mamuty, ale mláďata, která dokázali oddělit od větší skupiny,“ vysvětlila Zuzana Mocková z muzea pravěku v Bojnicích.

U Trenčianskych Bohuslavic našli v minulosti archeologové ohniště z období lovců mamutů. Ohniště, které je tvořeno z říčních kamenů, bylo vyzdviženo v celku a umístěno v muzeu.