Srážku dvou po spirále se k sobě přibližujících těžkých neutronových hvězd vzdálených 1,3 miliónu světelných let zachytil 17. srpna ve 14:41 SELČ nejprve LIGO. O dvě sekundy později Fermiho teleskop NASA zachytil výtrysk paprsků gama v proudech emitovaných póly při ohromné kolizi.

O hodinu později srážku zachytila obdoba LIGO, evropský Virgo. Ten pomohl detekovat místo srážky a bylo vydáno upozornění pro všechny astronomické observatoře. Na 70 kosmických a pozemních teleskopů se otočilo, aby sledovaly rudou záři.

