Vyléčit slepotu by mělo jít s pomocí genové terapie

Vědci z Oxfordské univerzity věří, že by do budoucna mohli vracet zrak slepým. Nestojí za tím žádné zázraky, ale genová terapie. Ta by mohla dokázat přeprogramovat buňky na očním pozadí, aby získaly citlivost na světlo.