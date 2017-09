Archeoložka Blažková byla oceněna za dvoudílnou monografii věnující se hmotným nálezům z renesančních odpadních jímek Pražského hradu. V nich se svým týmem objevila více než 680 kusů keramických nádob, 250 skleněných předmětů, dále velké množství fragmentů keramiky a skla, rovněž zbytky železa a kostí.

Návrat ke stavu jezera za druhé světové války

Výzkum hydrobiologa Kopáčka prokázal, že přirozený proces regenerace lesů po kůrovcové kalamitě na Šumavě je tím nejlepším řešením.

Studie navázala na předchozí vědecké projekty, které monitorovaly situaci v takzvané bezzásahové oblasti na Šumavě po dobu více než 20 let. Vědce zajímalo, jak odumření stromového patra po napadení kůrovcem ovlivní kyselost, chemické složení a oživení vody Plešného jezera, které bylo v minulém století vážně postiženo kyselými dešti.

„Kyselost vody se výrazně snížila a její pH rychle vzrostlo k hodnotě 6, která byla naposledy v Plešném jezeře kolem druhé světové války,“ vysvětlil Kopáček.

Naděje pro HIV pozitivní

Biochemička Rumlová svou prací přinesla novou naději HIV pozitivním pacientům. „Následující tři roky se budeme věnovat procesu rozložení virového komplexu a testování sloučenin, které by tomu mohly napomoci,“ popsala své plány.

Projekt doktorky Orlitové umožnil lepší porozumění mechanismu vzniku a vývoje vesmíru a měl velký ohlas i v zahraničí.

V Astronomickém ústavu AV ČR se zabývá pozorováním galaxií a aktivních galaktických jader v optickém a ultrafialovém oboru s využitím pozemských i vesmírných dalekohledů. Ve spolupráci s mezinárodním týmem se jí podařilo prokázat únik ionizujícího záření z galaxií a přispět tak k objasnění zásadní kosmologické otázky ohledně zdrojů, které ionizovaly vesmír v jeho počátcích.

Brněnský počítačový expert Sekanina vyvinul nové metody umožňující optimalizaci číslicových obvodů. „Náš budoucí výzkum bude směřovat k využití navržených metod pro realizaci umělé inteligence přímo na čipu,” sdělil.

Dvě oceněné jsou na počátku kariéry

„Úroveň projektů, jejichž výsledky byly hodnoceny jako vynikající, je čím dál tím vyšší, což nás nesmírně těší, ale zároveň nám to ztěžuje výběr těch nejlepších mezi nejlepšími. Proto jsme také letos ocenili pět projektů. Velmi nás potěšilo, že mezi oceněnými mohou být v tomto roce tři ženy, z nichž dvě jsou na samém počátku své kariéry. To pro českou vědu bezpochyby znamená dobrý příslib do budoucna,“ uvedla předsedkyně GA ČR Alice Valkárová.

Ceny se udělují jednou ročně za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných agenturou. Jejich předání je spojeno s finanční odměnou pro řešitele a jejich spolupracovníky.