Termín „workoholismus“ začali psychologové používat kolem roku 1950, když hledali slovo, jakým by popsali stále častější závislost, velmi podobnou gamblingu.

O workoholicích si okolí často říká, že se jednou upracují k smrti. Podle jedné nové studie to ale platí jen o některých lidech. Ti, kdo svou práci opravdu milují, netrpí obvykle žádnými zdravotními ani psychickými problémy, i když pravidelně pracují přesčas a na e-maily odpovídají prakticky non-stop. Závěry této studie zpochybňují současnou vlnu varování před neblahými důsledky přepracování, které by měly zahrnovat sklony k ADHD, depresím a srdečním potížím z nedostatku spánku.

„Klíčový je opravdový zájem a ponoření do práce,“ řekla pro web DailyMail.co.uk profesorka Lieke ten Brummelhuisová, vedoucí výzkumného týmu na Beedie School of Business na Univerzitě Simona Frasera. „Je velký rozdíl mezi pracovníky, jejichž sklony k přepracování pramení z vnitřní potřeby neustále se soustředit na všechny výzvy, které jejich práce přináší, a mezi těmi, kteří pracují příliš, protože se bojí, že o místo přijdou, nebo kteří se upínají na své ambice.“

Dotazníky přinesly překvapení

Výzkumný tým spolupracoval s Univerzitou v Pensylvánii a Univerzitou v Severní Karolíně. Analyzovali odpovědi v dotaznících od 1 277 pracovníků velké nadnárodní poradenské firmy. Následně 763 pracovníků z této skupiny poslali na lékařskou prohlídku.

Z dotazníků vyplynulo, kolik hodin denně zaměstnanci pracovali, jak vysoké byly jejich sklony k workoholismu, jak byli ponoření do své práce a do jaké míry se cítili zdraví a v pohodě. Lékařské vyšetření se pak soustředilo na rizika srdečních onemocnění a cukrovky.

Workoholismus byl u zaměstnanců těsně spojen se stížnostmi na zdravotní potíže způsobené stresem. Nicméně náznaky, že by tyto potíže mohly přerůst až v diabetes nebo infarkt, byly přítomny pouze u lidí, jejichž pocity ponoření a zapojení do práce byly podprůměrné. Workoholici s nadprůměrnými pocity ponoření do práce žádné známky ohrožení těmito nemocemi nevykazovali. Rizikové faktory u nich byly dokonce přítomny méně než u lidí, kteří neměli žádné sklony k workoholismu. Zdá se tedy, že pokud usilovně pracujete na něčem, co vás naplňuje, může to být dokonce dobré pro vaše zdraví.

Profesorka ten Brummelhuisová pro DailyMail.co.uk podotkla: „Lidé sužovaní psychosomatickými potížemi a dalšími problémy, které workoholismus může přinášet, by měli sami sobě položit otázku: proč vlastně tolik pracuji? Jestli je to ze zaujetí a lásky k vaší práci, budete, zdá se, v pohodě. Jestli ale cítíte dopady na své zdraví, není to asi úplně ono – a měli byste se snažit provést ve svém životě nějaké změny.“