Vědci umístili na mořské dno poblíž britské výzkumné stanice panely, které ohřívaly vodu po dobu jednoho roku. Během této doby odborníci oblast pravidelně kontrolovali a dokumentovali změny, napsala agentura Reuters s odkazem na zprávu institutu British Antarctic Survey (BAS).

Pokud by se teplota zvýšila o jeden stupeň, což se očekává do roku 2100, počet živých organismů by se mohl u Antarktidy podle odhadů BAS zdvojnásobit.

Vědce dané zjištění překvapilo. Například mechovci rostli v teplejších podmínkách dvakrát rychleji než obvykle.

Mechovci je kmen vodních prvoústých živočichů. Mohou být podobní žahavcům, mají však značně komplexnější tělní stavbu.

FOTO: Profimedia.cz

Po zvýšení teploty o další stupeň už nicméně mohly nadále v růstu pokračovat jen některé druhy mořských živočichů.

Výsledky studie přinesl odborný časopis Current Biology.