Místo běžné třídy vznikl speciální polygon, potemnělý prostor s počítači za mobilními stěnami, kde se neobvyklý předmět vyučuje. Autory jsou dva bývalí studenti smíchovské školy.

„Vytvořili jsme program, který řekne, co dělat, aby člověk nebyl ohrožený. Studenti se naučí, jak útok odhalit, jak funguje. To je naprosto nutné, aby se dokázali bránit. Nevytváříme útočníky, nýbrž obránce. Je ale důležité, aby uměli i útočit, protože pak pochopí, jak se bránit,“ řekl Právu jeden z tvůrců David Sýkora.

Kybernetická bezpečnost je zjednodušeně řečeno obor, který se zajímá o bezpečné uchování digitálních informací. „Aby aktiva, která jsou v nich uložena, někdo nezneužil,“ vysvětluje mladý muž, který se počítačům věnuje od dětství.

Simulace útoků



Ne každý, byť pracuje s počítačem denně, myslí na zabezpečení – a vesele do sítě posílá údaje, které může někdo jiný jednoduše zneužít. „Existují určité skupiny, např. náctiletí, kteří na to nedbají a často se stávají oběťmi zneužití,“ potvrzuje známou pravdu.

Druh ohrožení je samozřejmě pro každou skupinu specifický. „Pro náctileté je to úplně jiný druh útoku než na firmy. Jich se týká spíš únik fotek, citlivých údajů, u společností jde mnohem častěji o cílené útoky techničtěji založené, kdy unikají dokumentace, firemní tajemství,“ pokračoval David.

A proto s kolegou vytvořili program, který naučí, jak se bránit. Dokáže simulovat nejrůznější útoky, s nimiž budou studenti pracovat. Zpočátku se například budou věnovat úskalí internetové komunikace s bankami. Pro veřejnost pořádá David s kolegou odborné semináře, na besedy chodí na základní školy.

„Je důležité si uvědomit, jaké informace dávám do přístrojů. Používám poučku billboardu. Představte si, že jakákoliv informace, již máte v počítači, se ocitne na billboardu na D1,“ poznamenal. Lidem radí, pokud to jde, informace do digitálního světa nepouštět.

„Nestahovat nelegální software, neinstalovat věci, které neznám, používat oddělené účty,“ vypočítává další možnosti obrany David, který díky programování objevil vášeň pro bezpečnost. „Od mala jsem měl chuť podívat se na věci z druhé strany a baví mě předávat nabyté vědomosti dál,“ líčí, proč kývl na nabídku ředitele.

Ředitel školy Radko Sáblík Právu potvrdil, že škola je první v Praze, kde funguje polygon a učí se kybernetická bezpečnost.

Oslovil ji Svaz průmyslu, zda by se chtěla zapojit do pilotního programu. V roce 2007 se podílela i na vzniku oboru informační technologie.