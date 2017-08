„Švýcarské ledovce už nelze zachránit,” řekl Matthias Huss z technické vysoké školy (ETH) v Curychu. „Zpomalování globálního oteplování přišlo pro švýcarské ledovce příliš pozdě,” dodal. Do roku 2100 prý i při největším úsilí o snížení emisí oxidu uhličitého zmizí 80 až 90 procent masy švýcarských ledovců.

Proces tání je již v plném proudu. Ledovce ve Švýcarsku byly nejrozlehlejší v takzvané malé době ledové kolem roku 1850, kdy zabíraly zhruba 1735 kilometrů čtverečních. Do loňského roku se ale tato plocha zmenšila téměř o polovinu. Tloušťka ledu se ve stejném období zmenšila o téměř 60 procent.

So schmolzen die Schweizer Gletscher in 160 Jahren weg https://t.co/T6CuHp80FE via @tagesanzeiger— Fritz Vorholz (@FVorholz) 4. srpna 2017