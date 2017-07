Jestli se v noci často převalujete a nemůžete zabrat, možná si myslíte, že na vině je váš přetížený mozek a stres. Příčina vašich potíží je ale možná zakotvena hluboko ve vaší genetické výbavě.

Vědecký tým z Nizozemska identifikoval sedm genů, které u lidí údajně způsobují potíže se spánkem. Jejich objev, tedy že tendence k problémům se spánkem jsou spíš biologického původu než psychického, představuje úplně nový přístup k věci. Mohl by dát novou naději až třetině lidí, kteří v západní civilizaci mají problémy s nespavostí. Mohly by se totiž začít vyvíjet léky, které by řešily podstatu problémů, namísto pouhého rozdávání receptů na tabletky na spaní.

Výzkum založený na genetickém mapování

Výzkum, který proběhl na Vrije University v Amsterdamu, využil genetické mapování DNA více než 113 000 Britů a Nizozemců. Spánkový specialista profesor Eus Van Someren pro webové zpravodajství britského deníku Daily Mail prohlásil: „Když řeknete svému lékaři, že trpíte nespavostí, velmi často vám řekne, že to je jen záležitost vaší hlavy, že se máte prostě zkusit uvolnit. Náš výzkum ale přináší úplně novou perspektivu. Nespavost si prostě také nesete v genech.“

Svou práci Van Someren uveřejnil v časopisu Nature Genetics Journal. Doufá, že se mu podaří přivést k výzkumu spánku větší zájem a pozornost: „Když si uvědomíte, jak časté a vážné jsou problémy se spánkem, je velmi zvláštní, jak málo studií řeší příčiny tohoto stavu.“

Tým také objevil, že u mužů a žen jsou se spánkem spojeny jiné genetické mutace, přičemž ženy jsou k potížím náchylnější. Zjistili rovněž, že existuje silné genetické propojení s úzkostnými poruchami, depresí a neurózami. Anke Hammerschlagová, doktorandka z Vrije University, pro Daily Mail podotkla: „Toto propojení psychických poruch a nespavosti je velmi zajímavé. Už tedy chápeme, že se obojí odehrává na stejném genetickém základě.“

Biologie nespavosti je odlišná u mužů a u žen

Profesorka Danielle Posthumová, také z Vrije University, vysvětluje, že dokonce existují různé genetické varianty pro muže a pro ženy: „Zjistili jsme, že část genetických variací je pro každé pohlaví odlišná. To by mohlo znamenat, že alespoň zčásti mohou k nespavosti u mužů a u žen vést odlišné biologické mechanismy. Rozdíly mezi pohlavími jsme zjistili u mužů a žen i v prevalenci nespavosti. Ve vzorku, který jsme studovali, hlásilo potíže se spánkem 33 procent žen. U mužů šlo o 24 procent.“

Rizikové geny bylo možné vystopovat díky UK Biobank, zdravotnické studii, v rámci níž poskytlo vzorky DNA k mapování více než půl miliónu lidí ve věku 40 – 69 let.