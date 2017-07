Onemocnění periferních tepen postihuje cévy, které odvádějí krev ze srdce do dolních končetin. Nastává, když nahromaděné tuky a další látky v krvi způsobují při embolii či trombóze zúžení až uzavření tepen, což omezuje průtok krve do končetin.

Při chůzi pacient může pociťovat bolest a křeče, dále mohou vzniknout vředy a infekce. Může to skončit i nutností amputace prstů nebo celé nohy. U starších lidí je relativně běžným chronickým onemocněním, ti pak mají problémy s pohyblivostí.

Okamžité snížení krevního tlaku

Tým Bruna Roseguiniho ze zmíněné americké veřejné vysoké školy však možná přišel na způsob, jak se nemoci zbavit. Použil dané „vesmírné kalhoty“, vyrobené z elastické tkaniny. Disponují plastovými hadičkami, které se připojují k vodnímu čerpadlu, aby se kolem nohou pacientů mohla prohánět teplá voda.

Pouhé jedno sezení snížilo krevní tlak a zvýšilo průtok krve v nohách.

„Viděli jsme snížení krevního tlaku, které trvalo i více než hodinu poté. Identifikovali jsme značné změny průtoku krve, a to také na nejvíce postižené noze. To je jeden z hlavních cílů této terapie, obnovit průtok krve do postižené končetiny,“ popsal Roseguini pro agenturu Reuters.

Snaha zjistit, zda to pomůže dlouhodobě

Na základě počátečních zjištění provádějí vědci další klinické studie. Potřebují si totiž ověřit, zda může tento oděv poskytovat skutečně dlouhodobou úlevu.

Následný výzkum, uskutečňovaný na lékařské fakultě Indiana University v Indianapolis, bude zahrnovat šest týdnů léčby a poté další hodnocení, zda je například už chůze pro nemocné méně bolestivá.

Zatím podle Roseguiniho zapsali pět pacientů, bude trvat prý ještě zhruba dva roky, než testováním projde dalších více než dvacet, aby bylo možné zodpovědně vyřknout závěr o nepochybné účinnosti „vesmírných kalhot“.

„Doufám, že v budoucnu budou moci lidé trpící onemocněním periferních tepen takové kalhoty, vybavené menším čerpadlem s bateriemi, opravdu nosit,“ uzavřel americký výzkumník.