První letní škola odstartovala již v pondělí 19. června, ten den na Přírodovědecké fakultě začala první etapa Letní školy fyziky – optika 2017. Společná laboratoř optiky (SLO) ji připravuje od roku 2013 pro zhruba 30 studentů se zájmem o přírodní vědy.

„Formou devíti jednoduchých pokusů, které jsou nachystané v našich laboratořích, si studenti mohou vlastnoručně pohrát se světlem a s optikou,“ uvedl Jan Soubusta ze SLO.

Druhý stupeň letní školy se uskuteční od 28. srpna do 1. září, kdy se účastníci seznámí s prací vědců v laboratoři. Kromě asi 15 tuzemských studentů přivítá i účastníky ze zahraničí, hlavním jazykem tedy bude angličtina.

Simulace hromadné nehody

Třetí ročník Letní školy medicínského práva bude zahájen v neděli 25. června. Na organizaci desetidenní akce se podílí právnická fakulta společně se studentským spolkem ELSA Olomouc.

„Zájemcům nabídneme jedinečný program zaměřený na problematiku duševního zdraví a farmaceutického práva. Přednášky a workshopy povedou zahraniční i čeští odborníci z různých oborů – práva, lékařství nebo přírodních věd. Součástí programu bude i simulovaná hromadná nehoda nebo návštěva pitevny,“ řekl proděkan Martin Faix.

Zářijová škola humanitární pomoci

Premiéru letos bude mít Česko-rakousko-slovenská letní škola soukromého práva. Budoucí právníci se sejdou 22. až 25. srpna ve Velkých Bílovicích.

S novinkou přichází i Cyrilometodějská teologická fakulta, která ve spolupráci s fakultou zdravotnických věd pořádá Letní školu humanitární pomoci. Tato letní škola se koná od 13. do 15. září.

„Ve spolupráci s olomouckým velitelstvím hasičského záchranného sboru budou zájemci plnit konkrétní úkoly, od stavění uprchlického tábora přes poskytování zdravotní péče až po zajištění potřebného množství vody a potravin pro daný počet lidí. Budou zároveň čelit různým překážkám a přiblíží se tak situaci reálného průběhu humanitární pomoci,“ vysvětlila Květoslava Princová z pořádající katedry křesťanské a sociální práce.

Diplomacie pro středoškoláky

Filozofická fakulta organizuje Letní školu diplomacie pro středoškolské studenty. Pořádá ji katedra politologie a evropských studií od 28. srpna do 1. září díky nově navázané spolupráci s ministerstvem zahraničí. První ročník bude mít téma Česko a současné světové výzvy.

UP má také řadu tradičních letních škol. Už po jednatřicáté se například do Olomouce sjedou na Letní školu slovanských studií zahraniční zájemci o český jazyk. Od 22. července do 20. srpna ji pořádá filozofická fakulta.

Pedagogická fakulta zve na 24. ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství. Uskuteční se ve dnech 20. až 23. srpna.

Ve dnech 4. až 8. září se bude konat 20. ročník Letní školy rozvojové spolupráce, kterou pořádá katedra rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty. Ve stejném termínu zde bude i matematická letní škola.