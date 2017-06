„Komora veřejných vysokých škol se v případě nezměněného stavu setká počátkem září, aby jednala o důsledcích, které by mělo zafixování tohoto stavu, a o krocích, které by mohly vést k tomu, abychom naléhavěji apelovali na politickou reprezentaci ke změně postoje k vysokým školám,” uvedl Bek.

Rektoři jsou podle něj rozhořčeni, že je v návrhu rozpočtu, který předložilo ministerstvo financí, úroveň financování z doby po ekonomické krizi před pěti lety.

Rezervy nejsou peníze, které by byly volně k použití tak, jak by je jednotlivé vysoké školy potřebovaly pro svůj rozvoj. Karel Melzoch, rektor VŠCHT

Vláda sice v dubnu schválila opakované zvýšení rozpočtu školství, který počítal s nárůstem peněz pro vysoké školy z nynějších 21 miliard na zhruba 27 miliard, aktuální návrh resortu financí ovšem kalkuluje jen zhruba se sto milióny korun.

„Toto byla nejhorší vláda, pokud jde o vztah k vysokým školám, za celou popřevratovou éru, protože nedokázala během svého funkčního období v době ekonomického růstu přidat nic do rozpočtu vysokých škol,” kritizoval Bek.

Poslední mírná mírová výzva



Dopis premiérovi je podle Beka poslední „mírnou mírovou” výzvou k řešení. „Opravdu jsme vyčerpali z našeho pohledu všechny možnosti ke kultivovanému jednání. Rektoři nejsou příznivci žádných radikálních kroků, ale my čtyři roky slyšíme sliby, které nejsou splněny,” dodal rektor brněnské univerzity.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) již ve čtvrtek 8. června řekl, že vysoké školy mají obrovské rezervy, které lijí do betonu, protože stavějí nové budovy. Podle rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Karla Melzocha, který má v ČKR na starosti ekonomickou oblast, ale rezervy neřeší problém financování škol.

Ministr financí Ivan Pilný

FOTO: Novinky

„Nejsou to peníze, které by byly zcela volně k použití tak, jak by je jednotlivé vysoké školy potřebovaly pro svůj rozvoj. Nám zoufale chybí peníze institucionální,” uvedl Melzoch.

Rezervy školy musejí mít, aby mohly sestavit vyrovnaný rozpočet za situace, kdy nemají žádný výhled financování dopředu, doplnil dále. Rektoři o tom chtějí jednat s ministrem před předložením další verze rozpočtu.

Bek zdůraznil, že rezervy slouží primárně jako zdroj spolufinancování investic. „Pokud vím, tak vysoké školy neplánují žádné extenzivní investice do nových budov, zato poměrně rozsáhlé rekonstrukce toho fondu, který teď máme a je často ve velmi špatném stavu,” uzavřel.