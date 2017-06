Jak přemýšlí terorista? V Argentině zkusili experiment

Jak vypadá mozek teroristy? V čem je jeho nastavení tak jiné, že dokáže zabíjet cizí, nevinné lidi? Tyto otázky trápí policisty i vědce. Pokud by totiž bylo možné „nahlédnout“ teroristům do hlavy a zjistit, v čem se jejich myšlení liší, bylo by snazší předcházet útokům a chránit lidské životy.