Jedná se o Vankomycin, který bývá nasazován při komplikovaných meningitidách, sepsích a kožních infekcích. V poslední době se ale některé druhy bakterií staly rezistentní i vůči němu. To se nyní má změnit.

„Antibiotikum má (nově) tři odlišné mechanismy, jakými zabíjí bakterie. Takže vytvořit si odolnost vůči němu bude velmi složité. Mikroorganismy prostě nemohou pracovat na obraně proti třem nezávislým mechanismům účinku najednou. I kdyby našly cestu, jak se ubránit proti jednomu, zabijí je zbylé dva,“ citoval server BBC vedoucího výzkumného týmu Dala Bogera.

Vankomycin patří k léčivům poslední volby, která jsou nasazována, když nic jiného nezabírá. Lékaři ale v posledních letech varují, že by se lidstvo mohlo ocitnout na prahu postantibiotické éry, jelikož si takzvané superrezistentní bakterie začínají vytvářet odolnost i vůči těm nejsilnějším širokospektrálním antibiotikům. Američané ale nyní možná přišli na to, jak tuto rezistenci přelstít.

Při laboratorních pokusech byl pozměněný Vankomycin takřka stoprocentně úspěšný proti rezistentním enterokokům, které vyvolávají meningitidu, záněty močových cest a další obtíže. Upravený lék musí být ještě vyzkoušen na zvířatech a posléze na lidech. Do lékáren by se mohl dostat asi za pět let.