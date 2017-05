O vybudování Freeshopu se zasloužil spolek Udržitelný Palacký v rámci kampaně Think Out of the Bin. Cílem je zlepšit povědomí vysokoškoláků o odpadech a jejich dopadu na životní prostředí i ekonomiku.

Kupují si to samé, co vyhodili

„Založením Freeshopu reagujeme především na zbytečné plýtvání,“ potvrdil zástupce spolku Štěpán Vaškevič.

Typickým příkladem plýtvání je podle něj konec semestru, kdy studenti opouštějí své koleje a produkují největší množství odpadu.

„Věci, které můžeme najít v popelnicích, jsou ale stále funkční. Paradoxem je, že na začátku dalšího roku si noví studenti kupují stejné předměty, a tím dochází k obrovskému plýtvání penězi i přírodními zdroji. Možnost dát věci do Freeshopu bude po celý rok, vždy dva dny v týdnu,“ upřesnil.

Zájemci, kterým odložené věci udělají radost, si je budou moci odnést zdarma, případně za dobrovolný příspěvek.

Pracovní workshopy

„Univerzity by měly být vzorem veřejně prospěšných institucí. Je skvělé, že studenti sami přicházejí s aktivitami, které směřují k udržitelnému rozvoji. Není podstatné, jaké budou statistiky využitelnosti Freeshopu. Důležité je to, co takové gesto symbolizuje,“ uvedl prorektor UP Petr Bilík.

Podle iniciátorů je obdobné zařízení na českých univerzitách ojedinělé. Výměnu věcí mezi studenty zprostředkovávají některé zahraniční univerzity. Studenti ve Freeshopu plánují také řadu workshopů, při nichž se mohou zájemci naučit například vyrobit novou lampu nebo spravit jízdní kolo.

Freeshop se nachází v areálu kolejí Bedřicha Václavka, jeho vznik podpořilo i vedení univerzity. Místnost poskytla prozatím na jeden rok zdarma Správa kolejí a menz UP, která také pomohla s renovací prostor a výrobou nábytku. Studenti využili i grant od Nadace O2.

Inovace odpadového hospodářství

Samotný spolek Udržitelný Palacký vznikl z iniciativy studentů oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj z Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP, sdružuje však i lidi z ostatních fakult.

Součástí kampaně Think Out of The Bin je kromě založení Freeshopu také inovace odpadového hospodářství na kolejích, promítání tematických filmů nebo vytvoření platformy pro sdílení jídla.