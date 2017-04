Batolata, která si často hrají s dotykovými displeji, pak méně spí

Patří malým dětem do ruky chytré telefony a tablety, nebo nepatří? Tato debata v rodičovských kruzích vře už několik let. Teď do ní přispěli i vědci, kteří říkají: děti, které mají k těmto přístrojům přístup, se méně vyspí.