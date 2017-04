Dinosauři jsou součástí větší skupiny plazů známé jako archosauři, která se rozdělila na „ptačí” větev zahrnující pterosaury, dinosaury a současné ptáky, a „krokodýlí” větev, mezi jejíž žijící členy patří krokodýli a aligátoři.

Paleontologové se dlouho snažili předpovědět, jak by mohli plazi z ptačí větve vypadat krátce poté, co se oddělili od krokodýlí větve. Žádné z jejich úvah ale nebylo možné potvrdit kvůli nedostatku fosilií z přechodného období, po němž se po Zemi začali prohánět dinosauři zhruba v době od poloviny do konce triasu (první ze tří period druhohor) před asi 230 milióny lety.

Představa dinosauřího kuřete správná asi není

Mnozí vědci došli k závěru, že linie živočichů, z nichž vzešli létající pterosauři a později dinosauři (ze kterých se později vyvinuli ptáci, tedy potomci této „ptačí” linie archosaurů), původně vypadali jako dvounozí tvorové velikosti kuřete a podoby dinosaura.

„Existuje ještě veliká spousta toho, co nevíme, zvláště pokud jde o onu velkou skupinu, do níž dinosauři patřili - archosaury," řekl hlavní autor studie Sterling Nesbitt, paleontolog specializující se na obratlovce z Virginské polytechnické univerzity.

Fosilie druhu Teleocrater nalezené v roce 1933 v Tanzanii, k nimž roku 2015 přibyly další části objevené nedaleko původního nálezu, nicméně dokazují, že představa dinosauřího kuřete patrně není správná.

Vědci z fosilií starých asi 245 miliónů let vyvodili, že Teleocrater chodil po čtyřech končetinách a spíš než ptáku se podobal krokodýlovi - anebo ještě lépe varanu komodskému, obřímu plazovi, který žije v Indonésii a je známý také jako komodský drak.

Varan komodský

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

„I tento nález ale přináší víc otázek než odpovědí,” dodal Nesbitt. Tým se proto chystá znovu vypravit do jižní Tanzanie a hledat další kousky skládačky, jež by doplnily jak kostru Teleocratera, tak informace o něm.

Vše zapadá do série více dinosauřích objevů z posledních měsíců. Vědci kupříkladu také zpochybnili strom jejich života - prý se tito ještěři objevili na Zemi o 10 miliónů let dříve, než si lidé mysleli. [celá zpráva]