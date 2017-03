O devět pohlavních styků méně než v roce 1997 — k tomuto výsledku dospěli američtí výzkumníci na základě rozhovorů s 27 tisíci dobrovolníky.

Pokles sexuální aktivity zaznamenali vědci u všech skupin obyvatelstva, nezávisle na rase, pohlaví nebo příjmu. Nejméně sexu mají podle výzkumu padesátníci nebo lidé, kteří mají děti ve školním věku.

Pokles frekvence milostných hrátek je markantní i ve srovnání se statistikami z let 2005 až 2007. Platí to bez ohledu na to, zda jsou páry sezdané nebo žijí „na hromádce“, i když obecně se sexuální život těchto skupin mění.

„Naše data ukazují, že v otázce manželství a sexu došlo v minulých desetiletích k velkým změnám. Ještě v 90. letech platilo, že manželské páry mají více sexu než nesezdané. Po roce 2000 se to ale obrátilo, a dnes v ložnici nesezdané páry nad manžely vedou,“ uvedl pro britský list The Daily Telegraph Jean Twenge, profesor psychologie na San Diego State University a hlavní autor studie.

Méně vztahů a život s rodiči

Za méně intenzivní sexuální život u dnešních mladých a mladých dospělých, tedy takzvaných mileniálů a Generace Z, může podle vědců nejspíš to, že méně z nich má nějaký vztah a také že oproti dřívějším generacím žijí déle v jedné domácnosti s rodiči.

Studie shrnuje, že za snížením frekvence pohlavních styků napříč populací stojí z velké části nižší počet uzavřených manželství, než bývalo běžné dříve.

„V manželství se totiž lidé sexu věnují poměrně rovnoměrně po celý rok, což do jisté míry platí i o párech, které spolu trvale žijí pod jednou střechou i bez svatby,” tvrdí vědci.

„Ovšem je nutné zmínit i druhý trend, a to, že lidé se stálými partnery se sice milují pravidelně, ale obecně méně často než dříve,“ dodávají.

Od 25 let to jde z kopce

Sběr dat pro studii probíhal po celých Spojených státech v letech 1989 až 2014 a byl součástí širšího sociologického zkoumání společnosti.

V sadě otázek byla i tato: „Jak zhruba často jste měl/a pohlavní styk v uplynulých 12 měsících?“

„Zatímco dvacátníci udávali, že souloží více než 80x ročně, lidé kolem 45 let mluvili o 60 pohlavních stycích za rok, a nad 65 let už většina dobrovolníků uvedla 20 styků za rok,“ píše se v závěrečném shrnutí studie.

„Vrcholu sexuální aktivity většina respondentů dosáhla ve 25. roce života a od té doby se už frekvence sexu snižovala o 1,18 každý rok. Můžeme to přepočítat i na procenta: po 25. roce dosáhne většina lidí 96,8 procenta pohlavních styků předešlého roku, tedy každý rok zaznamenávají pokles zhruba o 3,2 procenta.“