Vláda navyšuje mzdy školských pracovníků průběžně. V roce 2014 činila průměrná mzda pedagogů 27 261 korun. O rok později vzrostla na 27 969 a loni na 29 487 korun.

Do průměru jsou započteni i řídící pracovníci, tedy i ředitelé a vedoucí pracovníci.

Průměrný plat učitele je 29 487 Kč, bere tedy o 2200 Kč víc, než je průměr zaměstnanců v ČR.

Průměrné mzdy pedagogů se tedy loni znatelně vzdálily od celorepublikové průměrné mzdy, která podle Českého statistického úřadu činila v předposledním kvartálu loňského roku 27 220 korun.

Kantoři tak berou v průměru o 2200 korun víc, než činí celorepublikový průměr všech zaměstnanců v Česku.

Odbory však tento týden v úterý 28. února upozornily, že plat kantora má činit 130 procent celorepublikové průměrné mzdy. Podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) s jejich požadavkem souzní a do roku 2020 jim slíbila dosáhnout daného cíle. To by podle propočtů odborů znamenalo, že by průměrná mzda učitele byla kolem 40 tisíc korun.

„Bude záležet na ministerstvu financí a samozřejmě i na vládě jako celku,“ řekl Dobšík. Podle něj se požadavky odborů upraví, jakmile budou k mání čerstvé statistiky.

Přestože vláda dosud zvyšovala platy pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům každý rok, mnohdy se minula účinkem. Oproti jiným zaměstnancům veřejné správy rostly platy učitelům méně, i když vláda uvolnila peněz dost.

Sedm procent na tarify, tři na odměny

Nejprve se ukázalo, že zvýšit tarifní tabulky ještě neznamená, že učitelům se v peněženkách peníze opravdu objeví.

Ředitelům totiž po navýšení tarifů chyběly prostředky na odměny, o jejichž výši rozhodují, ale nemohou upravovat jejich celkový objem. Tyto peníze mohou využít i v jiných položkách, třeba na zaplacení asistentů pedagoga.

Pro loňské září ministerstvo vyjednalo navýšení o šest procent na tarifech a o dvě procenta na odměnách. To už se na platech pedagogů podepsalo.

Zároveň ministerstvo připsalo do kalkulací i skutečnost, že mnohé základní školy potřebovaly nové učitele, protože na prvním stupni základních škol přibylo dětí. Přibylo i prostředků na další služby škol, které dříve museli ředitelé pokrývat právě třeba z balíčku určeného na odměny učitelů.

Nyní ministryně hovoří o navýšení mezd pro příští rok o sedm procent na tarifech a o tři procenta na odměnách, což má celkově opět činit růst mezd o deset procent. Avizuje i prosazení růstu platů také do výhledu na další roky.

Odbory požadují, aby v příštích třech letech platy rostly celkově vždy po 15 procentech až do roku 2020. Podle jejich propočtů by takové navyšování mělo dosáhnout toho, aby výplata pedagoga byla právě na úrovni 130 procent celorepublikové průměrné mzdy. A ta v příštích letech nejspíš také poroste.