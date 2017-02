Univerzita odmítla menzu nadále dotovat. Proto podepsala smlouvy se dvěma podnikateli, kteří zajistí jídlo pro vysokoškoláky ve dvou nových restauracích vznikajících v soukromých studentských kolejích Kampusu Palace v centru Ostravy.

Rostla cena, ale klesala kvalita jídla

„Menzu se škola rozhodla zavřít z více důvodů. Jedním z nich byly i nevyhovující prostory, stále klesající počet strávníků a snižující se nabídka a pestrost jídel. Cena jídla rostla, ale kvalita tomu neodpovídala,” vysvětloval mluvčí OU Adam Soustružník.

„Proto jsme využili možnost spolupracovat na nových projektech, které nabídnou studentům kvalitní stravu v moderních prostorách, a to navíc v centru Ostravy,“ doplnil.

Jídla pro studenty budou stále dotovaná

Podle Soustružníka je hlavní změnou to, že škola již menzu nebude provozovat. „Na smlouvách s oběma majiteli restaurací jsme se dlouhodobě domlouvali,“ upřesnil s tím, že pro jejich studenty se v zásadě nic nemění.

„Jídla pro ně budou i nadále dotovaná ministerstvem školství. Na rozdíl od veřejnosti je budou mít o 15 korun levnější. Objednávat si je budou stejně jako dosud, a to do 13 hodin předchozího dne v našem systému. Na výběr budou mít kolem pěti druhů jídel,“ líčil dále mluvčí OU.

Studenti vyčkávají

Samotní studenti čekají, jak vše dopadne. „Uvidíme. Budeme to mít trošku dále. Takhle jsme to měli přímo ve škole. Asi to bude pro nás i o něco dražší. Nechám se překvapit,“ reagovala například studentka Kateřina Gavlová.

Další studentka filozofické fakulty se však už nemůže dočkat. „Tady už na oběd chodilo málo studentů. Já jsem to taky vzdala. Bylo to moc tučné a samé smažené věci a z prášku, taky samá mouka a málo zeleniny. Traduje se tady, že kdo si dal krokety, tak už se nikdy nevrátil,“ svěřila se studentka třetího ročníku.

První studentská raw menza v zemi

I vedení školy přiznává, že kvalita jídla šla rapidně dolů. „S tím přišel i menší zájem strávníků, stupňovalo se to, až se to dostalo do fáze, kdy ztráty menzy byly neúnosné,“ podotkl Soustružník.

Podle něj by nové restaurace v Kampusu Palace měly studentům nabídnout mnohem kvalitnější a zdravější stravování. Jedna z nich bude dokonce zaměřená přímo na raw stravu, kterou mají studenti rádi. „Půjde o takovou první studentskou raw menzu v zemi,“ usmál se.

Z menzy vznikne nové centrum pro studenty

Z menzy chce univerzita vybudovat multifunkční centrum. „Filozofická fakulta se připravuje na velkou rekonstrukci. Nyní se projekt chystá. Představy jsou jasné, bude ale záležet na financích. Škola vyčkává na vyhlášení různých dotačních programů, sama to není schopna ufinancovat. Ministerstvo školství dává univerzitám stále méně peněz,“ zkonstatoval mluvčí.

Menza OU se naposledy otevře v pátek 24. února. Od 6. března bude výdej obědů pro studenty už v nových restauracích Kampusu Palace.