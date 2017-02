Čeští odborníci se podíleli na vyvracení mýtů o kukačkách

Životem ptačího vetřelce, kukačky obecné, provází nová kniha plná unikátních fotografií Oldřicha Mikulici. Publikace The Cuckoo – The Uninvited Guest, kterou vydalo nakladatelství Wild Nature Press ve Velké Británii, přináší výsledky mnohaletých výzkumů. Jedním z autorů je Tomáš Grim z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (UP) v Olomouci, jenž se tomuto ptačímu druhu věnuje přes dvě desetiletí. Kniha mimo jiné vyvrací mýty o tomto opeřenci.