„Jakmile můj syn zjistil, že bude muset podstoupit přijímačky z matematiky, hned se začal zajímat o umělecké obory, protože tam jsou jenom talentovky,“ popsala Právu matka 15letého deváťáka. Podobnou strategii volí i další chlapcovi vrstevníci a umělecké školy hlásí nebývalý zájem uchazečů.

Letošní uchazeče o studium navíc čeká v roce 2021 povinná státní maturita z matematiky, která se zatím týká jen gymnázií a lyceí, nicméně časem se má rozšířit i na další typy škol. Výjimku ale mají mít i nadále zdravotnické, sociální a právě umělecké obory.

Většina pohoří

Jelikož v posledních letech u státní maturity z matematiky propadá zhruba čtvrtina studentů, a to se jedná o ty, kteří si ji volí dobrovolně, mnohý mladý se dnes chytá za hlavu a začíná pilovat umělecké vlohy.

Pokud by se k nám žáci hlásili jen kvůli obavám z matematiky, bylo by to velmi krátkozraké. Martin Mikolášek, ředitel SUŠ

Jednotné přijímačky na maturitní obory proběhnou až v dubnu, avšak umělecké školy už mají výběrové řízení za sebou. A změna trendu je patrná.

„Loni jsme měli asi 230 přihlášek a bývalo to zhruba tak i v minulosti. Letos jsme jich ale měli 300,“ řekla Právu Jitka Mrázková, zástupkyně ředitele Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy (VOŠUP a SUPŠ) v Praze, která se zaměřuje mimo jiné na design, malbu, grafiku a řezbářství.

Zvýšený zájem o studium uměleckých oborů potvrzuje i ředitel Střední umělecké školy v Ostravě Martin Mikolášek. Dříve se na studium do jeho školy hlásilo zhruba 120 lidí, letos jich bylo 150 až 160. „Pokud by se k nám žáci hlásili jen kvůli obavám z matematiky, bylo by to velmi krátkozraké,“ řekl Právu.

Podle něj byl vyšší zájem patrný už v předchozích dvou letech. To odpovídá tomu, že v uplynulých dvou letech proběhly zkušební státní přijímačky. Ty byly zatím jen nanečisto a dobrovolně. Přesto se zapojila zhruba polovina škol z celkového počtu 4106.

Zvýšený zájem o umění nelze ani vysvětlit populačním růstem. Počty deváťáků zůstávají v poslední době zhruba stejné. Loni jich bylo 75 010, o rok dříve 74 602 žáků a předtím 74 527.

Neoblíbené počty

Ani většina uchazečů o umělecké obory se z matematiky zřejmě nevyvleče, protože u talentových zkoušek většina žáků pohoří. A i když talent prokážou, škola je nemusí přijmout kvůli omezeným kapacitám. Například na VOŠUP a SUPŠ letos přijali 70 talentů, na SUŠ v Ostravě pětašedesát.

Matematika je už léta pro žáky strašákem. Mezinárodní průzkumy potvrzují, že je mezi žáky v ČR neoblíbená více než kdekoli jinde ve vyspělém světě.

Její znalosti však budou hrát významnou roli nejen u přijímaček, ale i v dalším životě. Letos poprvé musí všechny školy s maturitními obory podrobit uchazeče přijímacímu řízení, a to pod hlavičkou státního Cermatu, který pořádá i maturitní zkoušku.

Školy budou muset brát v potaz výsledky testů nejméně z 60 procent celého přijímacího řízení. Ředitelé si však mohou stanovit laťku, ovšem její úroveň pak budou muset zveřejnit pro kontrolu rodičů. Zbylé dvě pětiny bodů z přijímacího řízení mohou zahrnovat třeba osobní pohovory nebo známky na vysvědčení ze ZŠ.

Ministerstvo školství chystá i další změny. Například nedávno schválený zákon o financování školství umožňuje, aby se žáci na hodiny matematiky mohli dělit do menších skupin, jako je tomu v případě cizích jazyků, což umožní učiteli věnovat se žákům individuálně.