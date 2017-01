„Celý projekt vznikl ze základní potřeby vzdělání, která by měla být přirozeným startem do života každého mladého člověka, a to bez rozdílu,“ říká Anna Šťastná z dané organizace.

Spolupráce funguje

S nápadem podpory na dálku přišli spolupracovníci v Africe. „Jsou to lidé, kteří na místě žijí, znají zdejší poměry a lidé jim důvěřují. Právě oni vybírají děti do adopce, kontrolují dokumenty, komunikují s námi a starají se, aby vše fungovalo,“ popisuje Šťastná. Spolupráce podle ní dlouhodobě funguje.

Děti, které jsou v adopci zařazeny, pocházejí z velice chudých poměrů. Mnohdy rodiny ani nemají peníze na jídlo, natož na školné a nezbytné pomůcky. O děti se často starají příbuzní, protože rodiče zemřeli a děti neměly kam jít.

„Tím, že si na dálku adoptujete dítko, větší nebo menší, dáte minimálně jednomu člověku na Zemi šanci na dobrý život,“ dodává s tím, že se velmi často stává, že lidé, kterým bylo umožněno vzdělání, se v dospělém věku vracejí do rodné vesnice a snaží se své dovednosti a znalosti uplatňovat na místě, kde vyrostli.

Roční částka na adopci dítěte v Guineji je 7500 Kč a v Keni 7200 Kč. Z těchto peněz se dítěti hradí školné, školní uniforma, pomůcky a případná zdravotní péče. Často se stává, že si dítě adoptuje skupina.

Vzdělání je hlavní pilíř

Patronem programu je judista a olympijský vítěz Lukáš Krpálek. Společně se svou rodinou podporuje Felixe z Guineje ve školní docházce již tři roky. Jak sám říká, považuje vzdělání za jeden z nejdůležitějších pilířů v životě mladého člověka, bez kterého se těžko v životě posouvá dál.

A proč se rozhodl podpořit někoho, kdo bydlí tisíce kilometrů daleko? „S tímto nápadem přišla moje žena. Její rodina již roky podporuje a umožňuje studium chlapečkovi jménem Saliphou z Guineje, kterému je dnes 16 let. Začali ho podporovat v jeho šesti letech. Chtěli jsme také alespoň jednomu dítěti takto na dálku pomoci ke vzdělání,“ vysvětlil.

Celý projekt funguje již 14 let, díky němu se poslalo do škol více než 4500 dětí.