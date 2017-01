V roce 2015 činila průměrná mzda 33 019 korun hrubého, přičemž průměrný plat v ostatních VŠ oborech byl 41 871 korun. Celostátní průměrná mzda tehdy činila 26 467 korun.

„Je patrné, že pro některé univerzity učitelé učitelů nejsou až tak nejcennější povolání, jak tvrdí,“ řekla už dříve ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Kantoři z pedagogických fakult jsou oproti ostatním akademickým pracovníkům v nevýhodě také kvůli tomu, že jejich vědecká práce se těžko prosazuje na mezinárodním poli. Právě zahraniční publikace jsou pro univerzity chloubou, protože tím prokazují svou kvalitu. Pedagogické fakulty však na zahraniční projekty nedosáhnou.

Mají zájem, ale mnozí pak utíkají

Ministerstvo připravilo pro pedagogické fakulty 260 miliónů korun, které mohou využít hlavně na platy svých kantorů. Investice má podpořit růst platů mezi pěti až deseti procenty.

Dalších 650 miliónů korun mohou fakulty využít z evropských prostředků, a to nejen na mzdy. Projekty z evropských peněz mají zlepšit kvalitu vzdělávání budoucích učitelů, měli by získat více praxe a také by se měli lépe vzdělávat v didaktice předmětů. I to by mělo zajistit, aby 60 procent absolventů pedagogických fakult neutíkalo po škole do jiných oborů.

Praxi totiž mnohdy poznávají až v posledním ročníku, což je často odrazuje. Studenti si mnohdy stěžují, že pedagogického vzdělání na vysoké škole moc nezískali. Důraz se prý klade spíš na znalost předmětů, které má student v budoucnu vyučovat. Ale chybí jim dovednosti, jak nejlépe látku podat.

Přestože vysoké školy trápí nízké počty uchazečů o studium, pedagogické fakulty se otevírají pořád většímu počtu zájemců, byť mnozí si to i po úspěšných přijímačkách rozmyslí.

V roce 2015 se hlásilo na pedagogické fakulty celkem 22 231 lidí. U přijímaček jich uspělo 8313, tedy 37,4 procenta. Studovat však šlo nakonec jen 7562 lidí, tedy 34 procent z celkového počtu všech uchazečů.

Loni se na pedagogiku hlásilo 19 665 uchazečů, ale přijato bylo 8885, to znamená 45,2 procenta. K zápisu nakonec přišlo 7252 osob, takže podíl nových studentů pedagogiky se zvýšil na 37 procent ze všech uchazečů.

Vláda chce zvýšit atraktivitu kantorského povolání, a tak od loňska zavedla nový platový stupeň pro začínající učitele. Díky němu si přilepší už po dvou letech práce ve školách, nikoli až po šesti, jako tomu bylo dosud.

Kromě toho vláda už třetím rokem v řadě zvyšuje prostředky na mzdy všech pedagogů v základních a středních školách. A připravila kariérní řád, který má dodat učitelskému povolání perspektivu. [celá zpráva]