Ředitelé ZŠ mohou na zápis do školy zvolit jakýkoli dubnový den

Základní školy se při zápisu do prvních tříd mohou řídit novým doporučením ministerstva školství z konce loňského roku. Doporučení mimo jiné reaguje na změny školského zákona. Termín zápisů, které se do roku 2016 konaly od 15. ledna do 15. února, se nyní posunul na duben. Ředitelé navíc mohou zvolit jakýkoli den v tomto měsíci. Zápis rozhodně nemá připomínat přijímací zkoušku. Pokud sami rodiče nepožádají o odklad docházky, musí být dítě přijato.