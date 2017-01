Desítky lesních školek zvažují zápis do rejstříku

Desítky lesních mateřských škol zvažují, že požádají o zápis do školského rejstříku. Asociace lesních mateřských škol jich proškolila asi 50, sdělil její mluvčí Filip Kršiak. Díky výjimce mohou lesní školky žádat o zápis do rejstříku, ve kterém by figurovaly již od září 2017. Registrace by jim umožnila čerpat státní dotace, tím pádem by mohly vybírat nižší školné. Děti by v nich také mohly od září bez komplikací absolvovat povinný poslední rok předškolního vzdělávání.