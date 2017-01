Romové stále tvoří přes 30 procent žáků vzdělávaných podle nároků pro LMP

Situace Romů v českých základních školách se ve srovnání s minulým školním rokem příliš nezměnila. Stále tvoří přes 30 procent žáků, na které jsou kladeny nižší nároky kvůli jejich lehkému mentálnímu postižení (LMP). Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů počtu Romů ve školách, které zveřejnilo MŠMT. Úřad upozornil na to, že nejde o statistiku a údaje může zkreslovat subjektivní přístup ředitelů k posuzování počtu romských žáků v jejich škole. Může to tak prý zkreslit i posuzování trendů. Podle běžných osnov se nicméně učí přes 85 procent z celkového počtu romských žáků.