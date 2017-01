Prodal jsem víc knih o fyzice než Madonna o sexu, říká Stephen Hawking

Britský astrofyzik Stephen Hawking varuje, že „vědecký pokrok přivede lidstvo do záhuby” nebo že „do 100 let roboti lidi takřka ve všem nahradí a překonají”. Hawking je patrně nejznámější vědec současnosti, a to nejen díky svým převratným myšlenkám, které znamenaly posun ve vývoji fyziky, ale i díky své vůli, se kterou překonává tělesný handicap, a se kterou dokázal napsat řadu významných vědeckých prací i popularizačních knih.