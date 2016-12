Lidé po padesátce jsou kreativnější, zjistili vědci

Roztržitost a nepozornost jsou problémem v každém věku, čím je člověk starší, tím je ztráta pozornosti častější. Roztržitost však nemusí být tak problematická. Studie zveřejněná na stránkách časopisu Trends in Cognitive Science naznačuje, že po padesátce je sice snadnější podlehnout roztržitosti, ale to s sebou přináší i užitek. Při vykonávané činnosti totiž roztržitost umožňuje mysli čerpat informace, které jsou jinak považovány za druhořadé, a zvyšuje schopnost řešit problémy díky kreativitě. Jde o schopnost, díky které se lidé nad padesát let mohou směle měřit s mladšími osobami, píše italský deník La Repubblica.