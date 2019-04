Křest knihy se začátkem týdne uskutečnil v prostorách Werichovy vily na pražské Kampě za přítomnosti mnoha hostů a především dětí.

Kmotr, kterým se stal pohádkový vzor autorek, herec a pohádkový vypravěč Petr Nárožný, komentoval knihu slovy: „V mém věku se očekává, že budu plodit nějaká velká moudra, ale já za svůj herecký život mohu o pohádkách říct především to, že jim nikdy nesmí chybět humor. Dětská duše má obrovskou představivost, ale co nikdy nepochopí, je ironie, a ta pro změnu do pohádek nepatří. Mám radost, že děvčata fandí pohádkám, že je tvoří a budují pro děti svět fantazie a v tom jim přeji hodně zdaru a úspěchů!“

Kniha Pohádky a MALÉhRY je souborem deseti veselých pohádek, plných podivných pohádkových bytostí, se spousty barevných obrázků a taky malé kartonové divadlo s loutkami, se kterými si každý může zahrát vlastní divadelní představení.

„Znáte Můvu, kredencové strašidlo, pohádkového dědečka, který vám splní za kousek chleba přání, čerty, kteří chodí do školy, nebo Emila – lesní strašidlo, které se bálo strašit? Ne? Tak si o nich něco přečtěte v naší pohádkové knížce.” komentují děvčata z tria MALÉhRY.

„Pohádky jsou pro mne vlastně terapie. Jak se dostat k sobě samé, jak pochopit, že zázraky se dějí všude kolem nás a že je možné každou situaci dovést ke šťastnému konci,“ dodává autorka Daniela Zbytovská.

„Když člověk tvoří pohádkovou knížku, začne se i ten svět kolem něj jevit pohádkově, a tak i my jsme potkaly pohádkové bytosti, které nám pomohly náš sen uskutečnit,“ podotkla herečka Bára Seidlová, která nezapomněla poděkovat všem, kdo se na publikaci podíleli - od spoluautorů, grafiků, až po sponzory a partnery.

Na knížce spolupracovaly kromě autorky především výtvarnice, typografka a ilustrátorka Karolína Stryková, grafička Tereza Šmídová a za vydáním stojí výtvarnice a nakladatelka Marcela Konárková. Všechny měly obrovskou radost, že se úsilí podařilo zúročit a vyšla kniha, která je ideální pro děti do čtyř let věku.

MALÉhRY - to není jen kniha, ale i divadlo. Zabývá se vlastní tvorbou inscenací převážně pro dospělé, které hraje na domovské scéně v Divadle Bolka Polívky a po celé České republice. Také psaním textů, autorským čtením a radostí z bytí v naší krásné zemi.

„Tato kniha vyšla jako druhá v pořadí po úspěšných pohádkách JAK NA PŘÍŠERY. Dětský pohled na svět a víra v zázraky, které se nedějí jen v pohádkách, je pro nás neodmyslitelnou součástí života a tvorby," dodaly autorky publikace.