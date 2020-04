Začala oprava Mariánského sloupu na plzeňském náměstí Republiky, potrvá tři roky

„Rekonstrukce je velmi náročná a je možno ji provádět za specifických klimatických podmínek, nesmí pršet či mrznout, proto bude rozložena do následujících třech let. Nyní na jaře začneme s opravou hlavice a sochou Madony, pokud by restaurátorské práce postupovaly dle plánu, začneme ještě letos opravu sloupu. V dalším roce dojde na sochařskou výzdobu. Závěrem se opraví balustráda, schodiště a posledním krokem bude oprava zábradlí, které je v dobrém stavu,“ řekla Ilona Pelíšková.