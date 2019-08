Vzhůru do Veltrus na Chotkovy hraběcí dožínky

V posledních letech zdejší dožínky sužovala vedra, kdy bylo doslova k padnutí, podle předpovědi na sobotu by však letos mělo být lehce pod mrakem s teplotami kolem 24°C.

Veltrusy jsou situovány zhruba 25 kilometrů severně od Prahy a jsou dobře dostupné po dálnici D-8, Exit Kralupy. Veltruský zámecký park má víc vstupů, na kruhovém objezdu u veltruského kláštera buď můžete zabočit do centra Veltrus, kde je hlavní brána do parku, nebo můžete naopak zabočit vlevo ke starému veltruskému mostu a poté doprava pokračovat směrem k veltruskému campu, kde je velké parkoviště a k zámku to budete poté mít přibližně jen stovku kroků.