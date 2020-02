V lese u Štětí, kde zamordovali nenáviděného hraběte Claryho, stojí polorozpadlá kaplička

Hrabě byl zastřelen, tělo pochovali do rodinné hrobky v Chcebuzi, což je nedaleko místa vraždy, tam měli Claryové zámek.

Cesta pokračuje k několik skalním výtvorům, které zde vytesal do pískovce sochař Václav Levý – Had, Harfenice, Mariánská kaple. Nejznámější Levého práce jsou Čertovy hlavy nad Želízy, u Harfenice najdete jejich zmenšenou podobu. Vše Levý zakončil nedalekou Klácelkou. Lesy jsou vyloženě houbové, se spoustou borůvčí.

Hrabě pocházel ze známého rodu Aldringen-Clary. Jeho příslušníci přišli do země po bělohorské bitvě, kdy se dělily majetky poražených protestantských pánů.

V roce 1940 vstoupil do NSDAP, dva synové padli na východní frontě. V roce 1945 chtěla rodina utéci do americké zóny, byl chyceni a před odsunem do Německa museli pracovat na poli na Teplicku.