Unikátní archeologické nálezy na neočekávaném místě

Výzkum byl realizován v místech nově budovaného objektu Slováckého muzea, na ploše, která byla archeologicky prozkoumána v letech 1949 a 1950. Proto panovalo přesvědčení, že by se zde již neměly objevit nálezy archeologické povahy, zejména pak hroby z období Velké Moravy (9. století).

„V jednom z hrobů bylo nalezeno celkem 9 takovýchto náušnic, což znamená, že s nimi pohřbená dívka náležela do rodiny významného velkomoravského velmože, žijícího v 2. polovině 9. století na území dnešního Starého Města, tehdejšího Veligradu. Celkový počet okras ve všech hrobech dosáhl počtu 23 kusů, dohromady s dalšími předměty, jimiž byly gombíky, prsten a nůž bylo získáno bezmála 30 nálezů. To znamená, že výzkum byl vysoce efektivní. Srovnatelně vybavené hroby byly naposled na půdě Starého Města objeveny na sklonku 50. let 20. století, takže současné objevy lze považovat za unikátní,” informoval vedoucí výzkumu doc. Luděk Galuška.