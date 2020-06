Umělecky ztvárněné filmové klapky se představují v Mladé Boleslavi

Letošní kolekci 23. Salonu filmových klapek tvoří 132 originálních děl. „Již tradičně svou klapkou přispěli výtvarnici jako je Kristian Kodet, Jaroslav Němeček, Jiří Slíva, Kateřina Miler, ale také Ivan Baborák, František Květoň a Miroslav Gӧttlich, kteří jsou do našeho projektu zapojeni od samotného začátku, bez jediné absence,“ uvedl předseda správní rady Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN Čestmír Vančura.

Každoročně se ale mezi tvůrci objevují i nová jména. Letos je to například kreslíř, ilustrátor a autor postavičky Rudy Pivrnce - Petr Urban nebo třeba zakladatel a nejvýraznější představitel české streetartové scény a kultovní postava domácí graffiti scény Michal Škapa.

Také letos měli výtvarníci ve své tvorbě volnou ruku a organizátoři projektu je nijak v jejich tvorbě neomezovali. Na klapkách se tak objevují mezi dražiteli oblíbené filmové nebo dětské motivy, ale třeba také inspirace hlavním tématem 60. Zlín Film Festivalu „2020: Návrat do budoucnosti“, který se letos bude zaměřovat kromě jiného také na filmové triky a vizuální efekty.

„Máme radost, že svou klapku s příznačným názvem - Pohádky tisíce a jedné noci - poslala ze zámoří i paní Ludmila Zemanová, dcera Karla Zemana – průkopníka trikového filmu, jenž by letos oslavil 110 narozeniny,“ dodal Čestmír Vančura.

Z Mladé Boleslavi Klapka tour zamíří ve druhé polovině července do Olomouce, následně do Brna a do Zlína, kde se uskuteční v neděli 6. září v Kongresovém centru jejich aukce. Výtěžek z dražby bude stejně jako v přechozích letech věnován na podporu autorských snímků studentů filmových škol a dalším začínajícím tvůrcům. V pondělí 7. září dopoledne vybere Nadační fond FILMTALENT ZLÍN na základě prezentace projektů (výstavy, dokumentární, hrané a animované filmy) ty, mezi které se finanční prostředky rozdělí.