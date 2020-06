Tvůrčí dílna Secesní aranže květin s Jarkou Papežovou měla úspěch

Paní Papežová v poslední době pečlivě studovala málo dostupnou literaturu k historickému aranžování skla, aby mohla účastnice dílny seznámit s tím, jak se vázaly květiny v době kolem roku 1900. Základem vazeb byly karafiáty doplněné dalšími rostlinami a květy se aranžovaly do váziček z irisovaného skla.

„Nedělní odpoledne PASKu se proměnilo v jednu velkou tvůrčí dílnu. Návštěvnice si mohly zakoupit vázu z limitované edice, vyrobené přímo pro klatovský Pavilon skla. Krásný kus kobaltového skla, zdobený podle secesních vzorů. Technika se nazývá irisování. Donesla jsem koše plné květin a zeleně. Jako základ jsme připravili drobnokvěté karafiáty, které byly v té době oblíbené. Návštěvnice se dozvěděly i něco z archaických výrazů, např. co je to kotilion, rosenka, perenové rabato, barva Mauve. Pověděli jsme si něco o tom, jaké rostliny a zeleň se používala, jak taková sesesní aranž vypadala. Návštěvnice obdivovaly především složitost květinových výjevů, v módě byly např. květinové dary v podobě monogramů, podobizny zdobené květinami, složité konstrukce na aranžmá ve tvaru lyry, lodě, nádherně komponované květinové koše," popsala Jarka Papežová.

O své pocity se podělila i Naďa Popová z Dolní Lukavice, která přijela se svými dětmi, dvojčaty Viktorkou a Jardíkem. „O této akci jsem se dozvěděla z facebooku a Pavilon skla se mi moc líbí, takže vždy jsem informovaná o aktuální nabídce. Ale musím říct, že jsem to neplánovala, protože s dětmi jsem vyrazila do bazénu, a protože bazén má zavřeno, řekla jsem: Výborně, vezmu vás na jedno krásné místo. Děti ani nestihly protestovat. Moc se jim tady líbí! A já jsem nadšená, protože mne velmi baví takové jednoduché vazby. A tady jsem měla všechno k dispozici, navíc v tak nádherném prostředí, a k tomu ještě pod vedením úžasné paní Papežové. Budu odtud odcházet s pocitem radosti a krásně stráveného odpoledne. Aranžování květin dnes zkouším poprvé a moc se mi to líbí," přiznala paní Naďa.