Tradiční novoroční výstup na Andrlův chlum korunovalo krásné slunečné počasí

Z její plošiny ve výšce 34,6 metru je krásný výhled na panorama města a do širokého okolí, do Orlických hor, ale i do Jeseníků až po Krkonoše. Protože člověka od pradávna lákaly široké rozhledy do krajiny, ústecký KČT využil příhodných podmínek a postavil zde před 28 lety turistickou chatu Hvězda, která se stala vyhledávaným cílem výletů obyvatel města, turistů z okolí, z celého okresu, Pardubického kraje i celé České republiky.