Tomáš Duchek v Poličce. Jeden z výtvarníků úspěšné videohry vystavuje v muzeu

„Kingdom Come Deliverance je počítačová hra zaměřená na realismus a zprostředkování středověkého způsobu života. Hráči mají možnost prožít příběh mladého kováře, jehož život se od základu změní poté, co jsou jeho rodiče zavražděni při nájezdu na jeho rodné město. Na výstavě se návštěvníci také dozví spoustu informací o autorovi, jeho tvorbě i to, jak vzniká digitální malba. Na chvíli se přemístí do doby středověku, aby zjistili, jak se tehdy žilo. Budou si moci vyzkoušet tíhu kroužkové košile či zbroje a vyfotit se ve fotokoutku s pozadím se středověkými bojovníky,“ uvedla kurátorka výstavy Mgr. Art Ludmila Pillmayerová.