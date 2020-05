Technické muzeum v Brně otevře expozice a výstavy i své mimobrněnské technické památky

Některé interaktivní části expozic a výstav budou však zpřístupněny kvůli hygienické bezpečnosti v omezeném režimu. Připravovaná muzejní hra s názvem Objevná cesta doktora Elektrona má právě v tomto období zpestřit veřejnosti zážitek z návštěvy. Zapojit se do ní budou moci hlavně jednotlivci, určená je především dětem.

„Při zakoupení vstupenky do muzea zájemci obdrží hrací kartu na základě, které se stanou muzejními pátrači. Po rozluštění první nápovědy se ‚setkají‘ s nejstaršími vynálezci jako například Johann Guttenberg, Galileo Galilei, Viktor Kaplan nebo James Watt. Chybět nebude ani Karl Benz, vynálezce prvního motorového vozu na světě, jehož vzácnou replikou se pyšní ve svých expozicích právě Technické muzeum v Brně,“ vysvětlil Zbyněk Rederer.

Každý, kdo se po 12. květnu do hry zapojí a podaří se mu vyřešit celou hrací kartu, obdrží na závěr hry od maskota „doktora Elektrona“ pamětní sběratelskou minci.

Na méně vážné téma je zavede výstava Retrogaming No. 2, a to do historie prvních počítačů a herních konzolí jako například legendární Super Mario Bros. (bez možnosti interaktivní hry na historických počítačích).