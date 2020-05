Svátek matek připomněl koncert v parku Domova důchodců v Ústí nad Orlicí

Sotva se stačili porozhlédnout, co kde se chystá vyrašit a rozkvést do jarní krásy, zazněly radostné tóny uvádějící hudební skupinu Jednoty bratrské. Nebyly to sice dechovky od podlahy, ale chrámová hudba v rytmech současné doby, která doprovází jejich mše. Texty plné radosti a naděje naplnily atmosféru poetickými slovy, které si člověk v osamění přeje tolik slyšet.

„Ty jsi ta perla vzácná, co v sobě nosím, to, co mi volnost dává, co svobodu má,” v souladu pak zazněl doprovodný text Daniela Dostrašila, kazatele Jednoty bratrské. „Na zelených lukách dává odpočinek, dobro a láska mě budou provázet,” doplnil z veršů otce krále Šalamouna.