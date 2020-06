Splachovací záchod na horšovskotýnském zámku postavili kvůli návštěvě krále Edwarda VII.

Husité se město snažili dvakrát dobýt, leč marně. Po válkách Týn přešel do světských rukou. V roce 1547 vyhořel a Lobkowiczové, kteří ho vlastnili, se pustili do rozsáhlé obnovy. Výsledkem byla renesanční stavba, nádvoří obklopila nová křídla, hradní palác z let 1260-1270 s kaplí nezbořili, ale důvtipně nechali začlenit do stavby.