Sklo jako ze snu – podzimní výstava v Klatovech

Co je vlastně alabastrové sklo?

Alabastrové sklo je taková zvláštní věc. Je to strašně komplikovaně vyráběná zakalená sklovina, která má specifické vlastnosti. Jsou to velmi půvabná skla, která jako by byla utavena z mlhy, jejich průsvitná matérie připomíná parafin a působí až snově. Alabastr je takový vlastně trochu jako z pohádky. Co se týká výrobního postupu, ten byl tak náročný a velice obtížně opakovatelný, vlastně každá vsázka byla originálem. Bylo to postupné vkládání částí skloviny do pece, jejich vyjímání, ochlazování a opětovné postupné přidávání. A dlouhé předlouhé tavení. Cílem všeho bylo, aby byla ve skle nastartována jemná krystalizace, takže zákal zde tvoří vlastně jemné částečky ve skle.

Na výstavě je k vidění na šest desítek exponátů. Z jakých sbírek jste si je zapůjčili?

Hlavní výrobní oblastí alabastrového skla byla Šumava, kde je vyráběla řada skláren a každá z nich měla poněkud odlišné postupy, a tak se i charakter skla od jednotlivých výrobců liší. My jsme chtěli ve výstavě představit celou škálu šumavských alabastrů v různých provedeních – barev, sklovin, použitých dekorů, typů výrobků apod. Ta kolekce se dávala dohromady poměrně obtížně a vystavené exponáty pocházejí především ze soukromých sbírek, menší část je zapůjčena z muzeí v Klatovech, Prachaticích a Anníně. Naprostá většina předmětů je vystavena veřejně úplně poprvé a po výstavě se vrátí možná na desítky let zpět do depozitářů a ke svým vlastníkům, takže tato výstava je jedinečnou příležitostí k seznámení s tímto zajímavým sklem.

Snažili jsme se alabastrové sklo představit od běžných produktů, jakými byly například nezdobená toaletní skla – misky na hřebeny, číšky na zubní kartáčky, lékárenské lahve apod. Do této skupiny patří i naprosto unikátně dochovaná toaletní souprava pro panenky z modrého alabastrového skla. Na druhé straně jsou ve výstavě velmi luxusní skleněné vázy s malovanými dekory, probrušované a stříbrem a emaily malované flakóny, předměty kombinující různé barvy alabastrového skla, skla s nalepovanými perličkami apod. Zde patří asi k nejzajímavějším vázy s malovanými a tavenými medailony a souprava na cukrovou vodu s nalepovanými perličkami. A co se týká barevnosti, tak ta jde od modré, přes zelenou, bílou až k růžové. On má totiž alabastr proti jiným sklům vlastně chudou barevnou paletu.

Takovou malou perličkou ve spojení výstavy a PASKu jsou druhorokoková skla Johana Lötze a Zuzany Lötzové z Annína, Debrníka a Klášterského Mlýna. To jsou vlastně ty nejstarší dochované lötzovské věci a máme je teď alespoň ve výstavě.

Chystáte k této unikátní výstavě nějakou doprovodnou akci?

Výstavu mohou návštěvníci vidět do 17. listopadu. Koho by zajímala výroba alabastrového skla na Šumavě podrobněji, ten může přijít do Pavilonu skla na přednášku k tomuto tématu v pátek 25. října od 16 hodin, tam bych o něm měla mluvit trochu podrobněji. Na přednášku pak naváže komentovaná prohlídka výstavy.