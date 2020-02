Plzeňský obvod opět přichystal pro děti i seniory atraktivní zájezdy

V letošním roce budou vypraveny opět tři výlety včetně žádaného do Safari Parku ve Dvoře Králové.

„V letošním roce předkládáme seniorům obvodu čtyři tuzemské a jeden zahraniční zájezd. V nabídce je například výlet do Chrudimi a zámku Slatiňany s hipologickým muzeem, návštěva zámku v Mělníce, Litoměřic a Doks. Atraktivní pro ně bude jistě i barokní areál Kuks a Babiččino údolí s Ratibořicemi nebo zámky Orlík, Červená Lhota s Chýnovskými jeskyněmi,” vypočítává David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

„Nezapomněli jsme ani na jejich oblíbený zahraniční zájezd, který jsme naplánovali na začátek června. Už teď se mohou senioři těšit do města Bad Schandau v Saském Švýcarsku a pevnost Königstein, na jednu z největších horských pevností v Evropě, ležící uprostřed Labských pískovců na stejnojmenné stolové hoře,” dodal starosta.

Zájezdy jsou pořádány pro seniory s trvalým pobytem na území MO Plzeň 3, kteří v letošním roce dosáhnou nejméně 60 let věku. V případě manželského páru stačí, když tuto podmínku bude splňovat jeden z nich. Při úhradě zájezdů předloží účastník občanský průkaz.

U manželů postačí, pokud se dostaví v den prodeje jen jeden z nich a předloží občanský průkaz manžela/manželky. V den prodeje je možno zakoupit pouze dva zájezdy, další pak v následující úřední dny v kanceláři č. 26 do jejich vyprodání.

Prodej zájezdů bude zahájen 12. března v 8.00 hodin v zasedací místnosti v suterénu budovy úřadu. Od 6.00 hodin budou v prostorách recepce vydávána pořadová čísla a bude umožněn i přístup do suterénní zasedací místnosti. Pro každého zájemce bude vydáno pouze 1 číslo.

„Ani děti letos nepřijdou zkrátka, protože se se svými rodiči mohou v letošním roce těšit na zájezd do zábavního parku Mirakulum v Milovicích nebo na lipenskou Stezku korunami stromů, včetně areálu Království lesa v sousedství stezky. No a po úspěchu v loňském roce jsme opět zařadili zájezd do Safari Parku ve Dvoře Králové,” informoval Stanislav Šec, místostarosta MO Plzeň 3. „Abychom uspokojili více zájemců, navýšili jsme u všech zájezdů kapacitu na dva autobusy,” doplnil místostarosta Šec.