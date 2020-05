Pavilon skla v Klatovech znovu žije. O jeho projektech a změnách hovoří kurátorka Jitka Lněničková

Co se tedy v letošním programu PASKu mění?

Nejprve, co se nemění. Podařilo se nám prodloužit do neděle 23. srpna výstavu Secesní sklo z Nového Boru, o kterou byl velký zájem. To bylo možné díky vstřícnosti Sklářského muzea Nový Bor, Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech a soukromých sběratelů, kteří k situaci přistoupili s velkým pochopením. Takže okouzlující malby inspirované Muchovými plakáty s dámami obklopenými bohatými přírodními motivy a další pěkná skla budou v PASKu ještě k vidění. Jde o jedinečnou příležitost, jak se seznámit s jednou velmi zajímavou podobou českého secesního skla, která je naprosto odlišná třeba od produkce šumavských skláren, kterou návštěvníci vidí v naší stálé expozici. Převažuje zde malba, brus, lept a různé neobvyklé techniky, které v mnoha kombinacích dávají vyniknout kráse skla.

Takže toto se nemění, ale co se mění?

Zcela odpadla výstava Upomínky z mariánských poutí, která měla být doprovodným programem Barokních jezuitských Klatov. Takže i na potěšení z upomínkových předmětů, které se prodávaly na poutních místech, si musíme počkat.

Taky je zrušená plánovaná letní výstava Fascinace sklem sklářské školy z bavorského Zwieselu, kterou není možné realizovat jednak s ohledem na problémy s přechodem hranic a jednak z toho důvodu, že i škola ve Zwieselu byla zavřená a nestihli všechno připravit. Tak jsme se s vedoucím školy Guntherem Fruthem dohodli, že výstava a všechny doprovodné programy se přesunou na příští rok. Letní výstavy sklářských škol se u nás už staly tradicí a je o ně ze strany škol velký zájem, ale teď musíme dlouho připravovaný program všem o rok posouvat. Ale nedá se nic dělat. Já jsem se vždy právě na léto snažila připravit výstavu pro zahradu, která je velmi specifickým a zajímavým výstavním prostorem, a právě pro studentské výstavy je to výzva a mladí výtvarníci se s ní vždy nádherně vyrovnali.

Takže v zahradě v létě nic nebude?

Ale jistě, že bude. Bude tu Bioluminiscence.

Bioluminiscence? To přece nemá se sklem nic společného.

To byste se divila, co všechno je možné. Přece víte, že se nám vloni uhnízdil v zahradě pták Noh a snesl nám tu do čtyř hnízd velká vejce. No a ta vejce tady zůstala přes zimu, protože je tu zapomněl. Zatím se z nich nic nevylíhlo, ale stále čekáme, co se stane. Teď na konci května zase přiletí a trochu se o ně postará a ta vejce se úplně promění. Získají schopnost bioluminiscence a ve večerních hodinách se do tmy rozzáří.

A co pták Noh?

To je takový můj krycí název pro kolektiv mladých pražských výtvarníků Gojo, aby to bylo zajímavější pro děti. Právě Gojo tu instalaci přetvoří a rozsvítí. Jak to udělají, to se mě neptejte, to si budete muset promluvit s nimi. Já nemám ani zdání o těch jejich fíglech a technikách, ale rozhodně to bude připomínat přírodní luminiscenci, jakou známe třeba u světlušek.