O cestování autostopem po ruském severu pohovoří Libor Drahoňovský

„Cestovatelská touha se ve mne probudila již ve čtrnácti letech. Na kole jsem nejprve poznával okolí mého bydliště Lomnice nad Popelkou. Od roku 1995 jsem se přestal vracet na nocleh domů. Křížem krážem jsem procestoval Čechy, Moravu a Rakousko. Roku 1999 jsem se vydal autostopem do pobaltských republik a Sankt Petěrburgu. Ruskem jsem byl navzdory mnohým spatřeným negativům doslova okouzlen. Během následujících dvanácti let jsem na vlastní pěst procestoval evropskou část Ruska, Turecko, Uzbekistán, Irán, Jordánsko, Sýrii, Libanon a Gruzii,” řekl o svých cestovatelských aktivitách Libor Drahoňovský.

„Tak je možné zminimalizovat cestovní náklady, přičemž se nejednou podaří dostat se do cíle rychleji než vlakem nebo autobusem. S autostopem bývají spojena pozvání do domácností na čaj a k prostřenému stolu, v Orientu, kde jsem také pobýval, spíše k prostřené podlaze, i na nocleh. Tím se zároveň vytváří jedinečné podmínky k zevrubnějšímu poznání způsobu života jednotlivých etnik a národů. Mnohdy se navážou vřelá a trvalá přátelství,” upřesnil cestovatel a dobrodruh Drahoňovský.

„Vydáme se na putování do oblasti v povodí řeky Severní Dviny, která ve středověku představovala velmi důležitou dopravní spojnici při plavbách Rusů na Ural a později i na Sibiř. Od 16. století se pak po této řece vozilo zboží z Ruska do Evropy a naopak. Tak tomu bylo až do počátku 18. století, kdy car Petr Veliký dobyl na Švédech východní část Baltského moře a založil Sankt Petěrburg. Do té doby jediným tzv. oknem do Evropy bylo přístavní město Archandělsk vystavěný poblíž ústí Severní Dviny do Bílého moře. Region v povodí Severní Dviny je bohatý i na spoustu klášterů a dřevěných staveb, ať už chaloupek, nebo kostelíků, jež evokují ilustrace z knížek ruských lidových pohádek. V tomto kraji se dodnes uchovalo mnohé z ruského folkloru a tradic,” dodal Libor Drahoňovský.