Nová tvůrčí dílna v PASK Klatovy – secesní aranže květin do irisovaného skla představí Jarka Papežová

Tuto akci jsme vymyslely s kurátorkou PASKu PhDr. Jitkou Lněničkovou. Zajímám se o sklářství a historii, takže netrvalo dlouho, než jsme se my dvě seznámily. Tvůrčí dílna bude takové krásné propojení skla a křehké krásy květin. Ostatně váza a květina patří dohromady. Jsem velmi častým hostem PASKu. Je mi tam dobře, protože je to nádherné inspirující prostředí. Líbí se mi venkovní instalace, celé to propojení a využití exteriéru Pavilonu skla. Pořád se tam děje spousta nového.