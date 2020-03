Moravské zemské muzeum se virtuálně otevírá návštěvníkům akcí Zavřené muzeum není spící muzeum

Pro všechny dnes, alespoň v našich zeměpisných šířkách žijících, jsou současné dny něčím zcela novým, neznámým. Obdobím, jaké jsme nezažili. Zvláštní, jiné dny. Uvíznou v paměti, ale, jak všichni doufáme, co nejdříve a s nejmenšími ztrátami pominou.

Jistým symbolem doby se stal kousek látky, pruh skrývající půl obličeje. Za ušima na gumičku či na temeni s tkaničkou na mašličku. Rouška. Svou funkcí primárně prostředek ochrany nás i těch, s nimiž se (v minimální míře) setkáváme. Jako bychom se ocitli v karavaně, v níž každému z jezdců do tváří žene vítr nesčetná drobná zrnka písku. Než se utiší a roušky, většinou po domácku a svépomocí zrobené, bude možno odložit. Už nyní je znát, že roušky se staly sociálním fenoménem, vinětou mezilidské solidarity. Nesou s sebou etický, dokonce i estetický rozměr.

Byť vynuceny dobou, staly se roušky u mnohých docela vkusným doplňkem oděvu, vizitkou nejen zručnosti výrobce, ale i estetické představy a osobní prezentace. Rouška se stala konkrétním sdělením o dnešních dnech, ale o mnohém dalším, včetně osobnosti výrobce a nositele. Samozřejmě, neplatí to všeobecně. Někteří spíchnou roušku, z toho, co mají právě po ruce. Nakonec všichni bez rozdílu odloží roušky střídmé i ty náležející snad až do okruhu uměleckých řemesel.