Koronavirus změnil lidem život, roste počet těch, kteří pomáhají nejen sobě, ale i druhým

„Dvě naše pracovnice momentálně nedělají nic jiného, než že šijí roušky. Naše nízkoprahové kluby jsou zavřené, takže i ti, kteří tam pracují, šijí roušky nebo pomáhají v jiných službách. Dostali jsme darem látky, příbuzní našich pracovníků také šijí,” informovala Lucie Švehlová. „Dobrovolníci mohou roušky přinést do Václavské ulice 12, máme jich stále nedostatek, protože je rozdáváme našim klientům, které navštěvuje pečovatelská služba nebo sestřičky z domácí péče,” dodala ředitelka klatovské Oblastní charity.

Desítky a desítky ručně ušitých roušek v těchto dnech putují k záchranářům, zdravotníkům, prodavačkám, pečovatelkám a pracovníkům v sociálních službách. Je to díky švadlenkám a dalším dobrovolníkům, kteří se připojili k velké šicí skupině na Sokolovsku .

„K dnešnímu dni se podařilo v rámci skupiny zhotovit přibližně tisíc ústenek, což je skvělé. Některé šičky část produkce přinesou, ale je pochopitelné, že vedle toho zásobují i své rodiny, blízké a další zájemce. Jejich práce si nesmírně cením, protože to dělají ve svém volnu a často šijí i do noci,“ uvedla v neděli koordinátorka šicí skupiny Jaromíra Fajtová a vedoucí Azylového domu v Sokolově. Právě odtud se ústenky dál distribuují.

V Sokolově látkové roušky již putovaly k pracovníkům záchranky, do Chráněného bydlení Sokolov, pro organizaci Dolmen či do vybraných supermarketů. „Nově se k nám přidali dobrovolníci z Hospůdky v horách Kraslice, kteří nyní šijí pro onkologické pacienty, ale až budou mít hotovo, budou pokračovat s námi dál. Také se musím zmínit, že nám pan Jiří Korel ze Sokolova daroval tisíc korun na nákup nití a látek,“ doplnila hlavní koordinátorka.

Roušky Made in Sedloňov s kapsičkou na vložení kapesníku již obdrželo na dvě stovky místních obyvatel, včetně chalupářů. Padesát kusů přidalo z krajské várky i město Dobruška. V pátek 20. března spatřilo světlo světa dalších 70 kusů. K šicím strojům sedloňovské švadlenky usedly i o víkendu.

„Pro seniory, kteří nemají nikoho blízkého, kdo by jim teď v době karantény nakoupil jídlo či základní drogerii, jsme zřídili speciální telefonní linku. Naše městské centrum sociálních služeb je připraveno jim okamžitě pomoci,“ uvedla šéfka organizačního odboru bohumínské radnice Mirka Šmídová.

Senioři i Bohumíňáci, kteří se ocitnou kvůli koronaviru v případné karanténě a nebudou mít nikoho blízkého, kdo by jim nakoupil, mohou v pracovní dny od 7 do 15 hodin volat linku 734 788 658. Mimo tuto dobu (tzn. o víkendech a v pracovní dny od 15 do 7 hodin) lze pak kvůli nákupu kontaktovat městskou policii na číslech 596 092 156 nebo 731 130 666. Ta se pak spojí s pečovatelkami z centra sociálních služeb, které budou nákup zajišťovat.