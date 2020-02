Jeskyně Mordloch u Štětí byla údajně sídlem loupežnické bandy

Jde i pověst, že byli zlikvidováni v souvislosti s vraždou hraběte Jana Wratislava Claryho, kterého roku 1720 nedaleko zamordovali jeho poddaní, protože nemohli snášet jeho zlou až krutou povahu. Jenže Claryho zabila čeleď ze zámku, tu pochytali a útrpně ztrestali, prý v tom měla mít prsty i hraběnka, tu měli popravit a mrtvolu dát pod kapli, kterou tu vystavěl a jeho dcera Eleonora. Snad je to jen prý...

Mordloch je pískovcová uměle přitesaná jeskyně, má rozměry 6 krát 2,5 metry, do pískovce jsou vytesány lavice. Na Díru navazuje půl metru vysoká a 22 metry dlouhá jeskyně.

Mohutný Had obepíná patu velkého pískovcového bloku, je ale značně poničený, to samé asi půl kilometru od něho vzdálená Harfenice. Byla to Levého ranná díla, vznikla někdy před rokem 1845. Něco vzalo za své vlivem počasí, pískovec nevydrží věčně, ale hlavně destrukci způsobili lidé. Všude uvidíte nápisy, monogramy, vyškrabané ornamenty.