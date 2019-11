Jak jsem šlapal v Železných horách po stamilionech let

S Mgr. Janem Douckem z Geoparku Železné hory jsme vyrazili na několik pozoruhodných lokalit. To, co zprvu se pouhým šutřím ne zcela záživným zdálo, se s přibývajícím časem stalo pozoruhodným vhledem do pranitra Země, do historie území, do práce zdejších kameníků a jejich tvrdého chleba. Území, jehož mapa má tvar netopýra v letu, nabízí mnoho pozoruhodných míst.